AAON Aktie

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

AAON-Investition 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AAON-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das AAON-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,83 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 233,499 AAON-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 93,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 827,52 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 827,52 USD entspricht einer Performance von +118,28 Prozent.

AAON wurde am Markt mit 7,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

