NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Align Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 525,00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Align Technology-Aktie investiert hat, hat nun 0,190 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30,34 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 22.12.2025 auf 159,28 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 69,66 Prozent.

Align Technology war somit zuletzt am Markt 11,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at