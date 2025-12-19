Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,01 Prozent fester bei 25 272,07 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,511 Prozent auf 25 147,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 019,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 134,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 354,75 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,319 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 640,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 626,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 110,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 20,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5,48 Prozent auf 262,17 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,39 Prozent auf 211,89 USD), PDD (+ 5,13 Prozent auf 111,22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,61 Prozent auf 165,54 USD) und Lam Research (+ 4,04 Prozent auf 171,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Comcast (-2,16 Prozent auf 29,62 USD), lululemon athletica (-2,15 Prozent auf 210,48 USD), Old Dominion Freight Line (-1,62 Prozent auf 155,98 USD), Align Technology (-1,48 Prozent auf 159,05 USD) und Atlassian (-1,47 Prozent auf 162,57 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 625 466 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,548 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Mit 6,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

