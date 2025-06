NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: Diese Dividende steht Alphabet C (ex Google)-Anteilseignern zu

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Alphabet C (ex Google) Anlegern eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google) am 06.06.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,60 USD vereinbart. Die Gesamtausschüttung von Alphabet C (ex Google) beziffert sich auf 7,36 Mrd. USD.

Alphabet C (ex Google)-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Alphabet C (ex Google)-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 174,92 USD aus dem Geschäft. Alphabet C (ex Google) verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 0,32 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Alphabet C (ex Google) via NASDAQ 140,25 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 140,69 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Alphabet C (ex Google)

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,56 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,32 Prozent fallen.

Alphabet C (ex Google)-Basisdaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Alphabet C (ex Google) steht aktuell bei 2,118 Bio. USD. Alphabet C (ex Google) verfügt über ein KGV von aktuell 23,68. Der Umsatz von Alphabet C (ex Google) betrug in 2024 349,807 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 8,13 USD.

