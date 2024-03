NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Am 28.02.2019 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 56,00 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 178,584 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 542,82 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 28.02.2024 auf 137,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 145,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 1,74 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at