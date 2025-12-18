NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AMERCO-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden AMERCO-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AMERCO-Aktie betrug an diesem Tag 68,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 146,499 AMERCO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 663,35 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 17.12.2025 auf 52,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,37 Prozent verkleinert.

Insgesamt war AMERCO zuletzt 10,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at