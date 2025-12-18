AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 18.12.2025 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AMERCO-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden AMERCO-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AMERCO-Aktie betrug an diesem Tag 68,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 146,499 AMERCO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 663,35 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 17.12.2025 auf 52,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 23,37 Prozent verkleinert.

Insgesamt war AMERCO zuletzt 10,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMERCO Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AMERCO Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMERCO Inc. 43,80 -0,45% AMERCO Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen