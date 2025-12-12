ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitables ASML-Investment?
|
12.12.2025 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 609,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,639 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.12.2025 1 840,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 122,84 USD belief. Damit wäre die Investition 84,08 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
