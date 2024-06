NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated Banc-Corp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Associated Banc-Corp-Aktie letztlich bei 16,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,903 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers auf 20,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,72 Prozent gesteigert.

Am Markt war Associated Banc-Corp jüngst 3,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at