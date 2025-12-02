NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die AXT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,74 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,267 AXT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,73 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 01.12.2025 auf 10,79 USD belief. Mit einer Performance von +10,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 499,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at