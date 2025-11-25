AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die AXT-Aktie an diesem Tag bei 5,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 858,736 AXT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 9,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 360,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,61 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 418,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AXT Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 7,81 -1,70% AXT Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich stärker -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. Die zeigte sich in Grün. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen