NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die AXT-Aktie an diesem Tag bei 5,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 858,736 AXT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 9,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 360,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,61 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 418,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at