NASDAQ Composite Index-Titel BankFinancial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BankFinancial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden BankFinancial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die BankFinancial-Anteile bei 12,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,704 BankFinancial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BankFinancial-Aktie auf 12,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,70 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete BankFinancial eine Marktkapitalisierung von 155,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
