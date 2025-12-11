Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Profitables Bassett Furniture Industries-Investment? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bassett Furniture Industries-Aktien gewesen.

Am 11.12.2015 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,833 Bassett Furniture Industries-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,01 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 10.12.2025 auf 16,44 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 36,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries bezifferte sich zuletzt auf 134,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bassett Furniture Industries Inc. 17,05 3,68% Bassett Furniture Industries Inc.

