NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Central Garden Pet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,391 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 24.12.2025 110,59 USD wert, da der Schlussstand 32,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,59 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at