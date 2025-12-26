Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Central Garden Pet-Performance im Blick
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Central Garden Pet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,391 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 24.12.2025 110,59 USD wert, da der Schlussstand 32,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,59 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Central Garden & Pet Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Garden & Pet Co.
|27,00
|0,00%