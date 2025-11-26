Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Century Casinos-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,000 Century Casinos-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,25 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 25.11.2025 auf 1,49 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 81,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 43,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
