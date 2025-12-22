NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ceragon Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ceragon Networks-Papiers betrug an diesem Tag 2,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 546,099 Ceragon Networks-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 2,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 588,65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,11 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Ceragon Networks eine Börsenbewertung in Höhe von 190,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at