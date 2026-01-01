NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CIENA-Investment gewesen.

Die CIENA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,791 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 757,58 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 31.12.2025 auf 233,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 175,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für CIENA eine Börsenbewertung in Höhe von 33,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at