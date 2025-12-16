Columbia Banking System Aktie

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

Columbia Banking System-Investition 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Columbia Banking System-Investment gewesen.

Die Columbia Banking System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 301,296 Columbia Banking System-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 8 785,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,16 USD belief. Mit einer Performance von -12,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel

Columbia Banking System Inc. 29,11 -0,17% Columbia Banking System Inc.

