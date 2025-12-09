NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Columbia Banking System-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie betrug an diesem Tag 34,28 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hat, hat nun 29,172 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 825,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,44 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Columbia Banking System einen Börsenwert von 8,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at