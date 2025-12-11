NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Columbia Sportswear-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 44,91 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investierten, hätten nun 222,668 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (55,84 USD), wäre das Investment nun 12 433,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,34 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Columbia Sportswear eine Marktkapitalisierung von 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

