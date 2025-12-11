Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Rentables Columbia Sportswear-Investment?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Columbia Sportswear-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 44,91 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investierten, hätten nun 222,668 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (55,84 USD), wäre das Investment nun 12 433,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,34 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Columbia Sportswear eine Marktkapitalisierung von 2,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Columbia Sportswear Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Sportswear Co.
|48,40
|2,98%