NASDAQ Composite Index-Titel Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,03 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 38,417 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 52,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 028,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,88 Prozent angezogen.

Commerce Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at