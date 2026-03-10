Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Computer Programs and Systems-Investment
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr gekostet
Die Computer Programs and Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36,536 Computer Programs and Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers auf 18,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 674,83 USD wert. Mit einer Performance von -32,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Computer Programs and Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 276,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
