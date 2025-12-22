NASDAQ Composite Index-Titel Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren eingebracht

Consumer Portfolio Services Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,22 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 915,709 Consumer Portfolio Services-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 333,33 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Papiers am 19.12.2025 auf 9,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83,33 Prozent.
Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 211,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
