NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Digi International-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 308,071 Digi International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 43,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 465,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,66 Prozent.
Insgesamt war Digi International zuletzt 1,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
