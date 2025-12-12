NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Digi International-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Digi International-Anteile an diesem Tag 40,00 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,500 Digi International-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,03 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 11.12.2025 auf 47,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,03 Prozent angewachsen.

Digi International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at