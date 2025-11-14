NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 14.11.2022 wurden Digi International-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 41,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 242,954 Digi International-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 361,03 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 13.11.2025 auf 38,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,39 Prozent vermindert.

Digi International war somit zuletzt am Markt 1,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at