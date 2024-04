NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.04.2014 wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,640 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,10 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 02.04.2024 auf 13,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 457,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at