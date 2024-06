NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor einem Jahr verloren

Am 05.06.2023 wurde das Donegal Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Donegal Group A-Papier bei 14,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,817 Donegal Group A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,84 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 04.06.2024 auf 13,18 USD belief. Mit einer Performance von -10,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 432,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at