Donegal Group B Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers betrug an diesem Tag 12,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, befänden sich nun 783,085 Donegal Group B-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 163,66 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 22.12.2025 auf 16,81 USD belief. Damit wäre die Investition 31,64 Prozent mehr wert.
Donegal Group B wurde am Markt mit 617,90 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
