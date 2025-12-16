Euronet Worldwide Aktie

Euronet Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Euronet Worldwide-Investment verlieren können.

Am 16.12.2024 wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Euronet Worldwide-Papier an diesem Tag 106,56 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,938 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 72,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,93 Prozent.

Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Euronet Worldwide Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Euronet Worldwide Inc. 64,50 -3,01% Euronet Worldwide Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen