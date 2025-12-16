Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|Hochrechnung
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.12.2024 wurde die Euronet Worldwide-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Euronet Worldwide-Papier an diesem Tag 106,56 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,938 Euronet Worldwide-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 72,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,93 Prozent.
Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Euronet Worldwide Inc.
|64,50
|-3,01%
