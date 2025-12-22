Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lukrativer Fastenal-Einstieg?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Fastenal-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,731 Fastenal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 132,05 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 19.12.2025 auf 42,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,21 Prozent vermehrt.
Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!