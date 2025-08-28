NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fifth Third Bancorp-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Fifth Third Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 34,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,861 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2025 130,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,51 USD belief. Mit einer Performance von +30,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at