NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das First Community Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das First Community Bancorp-Papier bei 41,71 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 23,975 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 33,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 810,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,96 Prozent eingebüßt.
First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 619,36 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
