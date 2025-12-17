NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Garmin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 91,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 109,661 Garmin-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Garmin-Papiers auf 207,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 704,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,04 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Garmin eine Börsenbewertung in Höhe von 39,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at