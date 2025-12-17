Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 17.12.2025 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.

Die Geospace Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,07 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,570 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 15,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,62 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 278,62 Prozent angewachsen.

Geospace Technologies war somit zuletzt am Markt 184,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geospace Technologies Corpmehr Nachrichten

Analysen zu Geospace Technologies Corpmehr Analysen