NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.

Die Geospace Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,07 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,570 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 15,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,62 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 278,62 Prozent angewachsen.

Geospace Technologies war somit zuletzt am Markt 184,83 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at