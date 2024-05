NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: Gladstone Commercial senkt Dividende

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial am 02.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,20 USD je Aktie vereinbart. So dezimierte sich die Gladstone Commercial-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent. Alles in allem schüttet Gladstone Commercial 60,62 Mio. USD an Aktionäre aus. So sank die Gladstone Commercial- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 14,73 Prozent.

Gladstone Commercial- Dividendenrendite im Blick

Die Gladstone Commercial-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 13,61 USD aus dem NASDAQ-Handel. Das Gladstone Commercial-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 9,06 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 8,13 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Gladstone Commercial via NASDAQ 15,93 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 93,10 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Gladstone Commercial

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 8,82 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Gladstone Commercial

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Gladstone Commercial steht aktuell bei 547,476 Mio. USD. Das KGV von Gladstone Commercial beträgt aktuell 0,00. 2023 setzte Gladstone Commercial 147,580 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,19 USD.

Redaktion finanzen.at