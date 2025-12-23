NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr gekostet

Grupo Financiero Galicia Aktie
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Grupo Financiero Galicia-Papier bei 63,11 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,585 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,12 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 22.12.2025 auf 53,72 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,88 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
