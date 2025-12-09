Grupo Financiero Galicia Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Grupo Financiero Galicia-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113,766 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 49,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 687,14 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 468,71 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
