NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hancock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,48 USD. Bei einem Hancock-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,999 Hancock-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 323,53 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 15.12.2025 auf 66,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,24 Prozent angezogen.

Insgesamt war Hancock zuletzt 5,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at