Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Profitable Hooker Furniture-Anlage?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag bei 14,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 713,776 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 11,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 851,53 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,48 Prozent verringert.
Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 120,10 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!