NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hooker Furniture-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag bei 14,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 713,776 Hooker Furniture-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 11,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 851,53 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,48 Prozent verringert.

Der Hooker Furniture-Wert an der Börse wurde auf 120,10 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at