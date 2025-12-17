NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Independent Bank von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Independent Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Independent Bank-Aktie an diesem Tag bei 37,31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 268,025 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 35,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 466,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,33 Prozent verkleinert.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 730,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at