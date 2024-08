NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Innodata eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.08.2023 wurde das Innodata-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Innodata-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,482 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,24 USD, da sich der Wert einer Innodata-Aktie am 02.08.2024 auf 16,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,24 Prozent.

Insgesamt war Innodata zuletzt 484,66 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at