NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Innodata-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Innodata-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 34,130 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 52,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 792,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 692,15 Prozent zugenommen.

Innodata markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at