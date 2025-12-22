NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Innodata-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Innodata-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Innodata-Papier bei 43,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Innodata-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,504 Innodata-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 53,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 322,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,23 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Innodata einen Börsenwert von 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at