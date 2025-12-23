InterDigital Aktie

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

Frühes Investment 23.12.2025 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.

Das InterDigital-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 49,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,010 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 667,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,87 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 567,21 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 8,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

