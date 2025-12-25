inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|inTest-Investment im Blick
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit der inTest-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das inTest-Papier letztlich bei 10,53 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,967 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 7,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 705,60 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 29,44 Prozent gleich.
Der Börsenwert von inTest belief sich jüngst auf 92,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
24.12.25