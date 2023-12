NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.12.2013 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 41,46 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 241,196 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2023 12 134,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,31 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,35 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 7,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at