NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KLA-Tencor gewesen.

KLA-Tencor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die KLA-Tencor-Aktie bei 295,87 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hat, hat nun 3,380 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2024 auf 705,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 385,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 138,57 Prozent zugenommen.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 97,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at