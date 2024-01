NASDAQ Composite Index-Titel KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 283,18 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,313 KLA-Tencor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 646,16 USD, da sich der Wert eines KLA-Tencor-Papiers am 09.01.2024 auf 556,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 96,46 Prozent.

KLA-Tencor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at