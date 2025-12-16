Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lohnende Lancaster Colony-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 193,33 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 51,725 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 170,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 793,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,06 Prozent eingebüßt.
Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
