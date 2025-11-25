Lifetime Brands Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet
Am 25.11.2020 wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,464 Lifetime Brands-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 272,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 72,75 Prozent.
Am Markt war Lifetime Brands jüngst 85,76 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
